Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, LA CIRCOLAZIONE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SULL’INTERE RETE VIARIA DELLA REGIONE.

SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, NELLA GIOR NATA ODIERNA POTENZIATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA-LIDO, CON 4 CORSE AGGIUNTIVE, RISPETTIVAMENTE DELLE 7.45 E 8.15 DA PIRAMIDE, E DELLE ORE 8.45 E 9.07 DA COLOMBO.

INFINE SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI,

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO

E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

DA GIUSEPPE CUTRUPI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral