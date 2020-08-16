Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 15.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA ED IN TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
QUALCHE DISAGIO VIENE SEGNALATO SULLA SP 39 VALLE DI VICO TRA PUNTA DEL LAGO E LA STRADA MADONNINA DEI CIMINI
SULLA A24 ROMA TERAMO RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI 17 AGOSTO E FINO AL 23 DELLO STESSO MESE DI AGOSTO TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SONO IN PROGRAMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN TRATTI NON CONTINUATIVI DEL PIANO VIABILE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
TRENITALIA COMUNICA CHE DURANTE TUTTO IL MESE DI AGOSTO E FINO AL 13 SETTEMBRE 2020 SONO STATE POTENZIATE LE LINEE FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA, FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CONCLUDIAMO CON GLI EVENTI,
NEL COMUNE DI LADISPOLI IL PROSSIMO 20 AGOSTO IN AGENDA UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE AUTO D’EPOCA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA TRE PESCI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral