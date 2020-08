Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 19.20 UMBERTO VERINI

CODE A TRATTI A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SULLA A1 TRA I CASELLI DI FROSINONE E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SI STA IN CODA SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VENDICIO IN DIREZIONE FORMIA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO NEI DUE SENSI

RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI 17 AGOSTO E FINO AL 23 DELLO STESSO MESE DI AGOSTO SULLA A24 ROMA TERAMO TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SONO IN PROGRAMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN TRATTI NON CONTINUATIVI DEL PIANO VIABILE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

NEL COMUNE DI LADISPOLI IL PROSSIMO 20 AGOSTO IN AGENDA UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE AUTO D’EPOCA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA TRE PESCI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

