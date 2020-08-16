Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 19.20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE A TRATTI A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SULLA A1 TRA I CASELLI DI FROSINONE E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI STA IN CODA SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VENDICIO IN DIREZIONE FORMIA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO NEI DUE SENSI
RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI 17 AGOSTO E FINO AL 23 DELLO STESSO MESE DI AGOSTO SULLA A24 ROMA TERAMO TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SONO IN PROGRAMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN TRATTI NON CONTINUATIVI DEL PIANO VIABILE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
CONCLUDIAMO CON GLI EVENTI,
NEL COMUNE DI LADISPOLI IL PROSSIMO 20 AGOSTO IN AGENDA UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE AUTO D’EPOCA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA TRE PESCI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral