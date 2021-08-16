Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2021 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA GLI SVINCOLI AURELIA E LA PISANA
SCENDIAMO SULLA LITORANEA
DOVE TROVIAMO ALTRE CODE
ALTEZZA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA
TUTTO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE PIU’ COMPLICATA
PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA PORTO BADINO E TERRACINA
PROSEGUENDO SULLA REGIONALE FLACCA
UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA SPERONGA
PROSEGUENDO PIU’ AVANTI ALTRE CODE MA PER TRAFFICO
NEI CENTRI ABITATI DI GAETA E FORMIA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE DA OGGI AL VIA I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI:
STOP DELLA CIRCOLAZIONE TRA CECCHINA E VELLETRI.
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA
E CON QUESTO è TUTTO GRAZIE DELL’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral