Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2021 ORE 10:20

AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA'

AGGIORNAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA GLI SVINCOLI AURELIA E LA PISANA

SCENDIAMO SULLA LITORANEA

DOVE TROVIAMO ALTRE CODE

ALTEZZA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA

TUTTO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE PIU’ COMPLICATA

PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA PORTO BADINO E TERRACINA

PROSEGUENDO SULLA REGIONALE FLACCA

UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA SPERONGA

PROSEGUENDO PIU’ AVANTI ALTRE CODE MA PER TRAFFICO

NEI CENTRI ABITATI DI GAETA E FORMIA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO

RICORDIAMO CHE DA OGGI AL VIA I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI:

STOP DELLA CIRCOLAZIONE TRA CECCHINA E VELLETRI.

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA

