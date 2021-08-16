Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2021 ore 10:30

di - 16 Agosto 2021 - 10:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2021 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AGGIORNAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
    CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA
    TRA GLI SVINCOLI AURELIA E LA PISANA
    SCENDIAMO SULLA LITORANEA
    DOVE TROVIAMO ALTRE CODE
    ALTEZZA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA
    TUTTO NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE PIU’ COMPLICATA
    PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA PORTO BADINO E TERRACINA
    PROSEGUENDO SULLA REGIONALE FLACCA
    UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA SPERONGA
    PROSEGUENDO PIU’ AVANTI ALTRE CODE MA PER TRAFFICO
    NEI CENTRI ABITATI DI GAETA E FORMIA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    RICORDIAMO CHE DA OGGI AL VIA I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI:
    STOP DELLA CIRCOLAZIONE TRA CECCHINA E VELLETRI.
    IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA
    E CON QUESTO è TUTTO GRAZIE DELL’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home