Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 09:15

di - 16 Agosto 2022 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RIMANE SCORREVOLE LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE
    NELLE DUE CARREGGIATE
    E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI SI IMMETTE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO
    CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO
    PER CANTIERI ATTIVI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE SPARTITRAFFICO
    ALTRI DISAGI SULLA VIA PONTINA
    PER CHI è IN VIAGGIO VERSO TERRACINA
    MA QUI PER MALTEMPO AVVENUTO NELLA NOTTE DI IERI
    AL MOMENTO STRADA CHIUSA PER ALBERI SULLA CARREGGIATA
    NEL TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO SEZZE E INCROCIO PONTINIA
    SEMPRE PER MALTEMPO
    PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI
    DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA METEO GIALLA
    SU TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE DELLA REGIONE LAZIO
    DOVE SONO PREVISTI IMPROVVISI TEMPORALI E FORTI PIOGGIE
    INFINE PE RIL TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B DEL METRO’
    A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO
    NEI PRESSI DELLA STAZIONE POLICLINICO
    DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E MARCO CILUFFO
    È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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