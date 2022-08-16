Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMANE SCORREVOLE LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE
NELLE DUE CARREGGIATE
E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI SI IMMETTE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO
CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO
PER CANTIERI ATTIVI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE SPARTITRAFFICO
ALTRI DISAGI SULLA VIA PONTINA
PER CHI è IN VIAGGIO VERSO TERRACINA
MA QUI PER MALTEMPO AVVENUTO NELLA NOTTE DI IERI
AL MOMENTO STRADA CHIUSA PER ALBERI SULLA CARREGGIATA
NEL TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO SEZZE E INCROCIO PONTINIA
SEMPRE PER MALTEMPO
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI
DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA METEO GIALLA
SU TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE DELLA REGIONE LAZIO
DOVE SONO PREVISTI IMPROVVISI TEMPORALI E FORTI PIOGGIE
INFINE PE RIL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B DEL METRO’
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO
NEI PRESSI DELLA STAZIONE POLICLINICO
DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E MARCO CILUFFO
È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral