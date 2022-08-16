Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 18:15

di - 16 Agosto 2022 - 18:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
    BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE RESTA CHIUSA LA STATALE APPIA TRA LA MGLIARA 53 E LA MIGLIARA 50 NELLE DUE DIREZIONI
    AUMENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    PIU’ A SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI PORTO BADINO NEI DUE SENSI
    INFINE
    RICORDIAMO CHE SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
    BENE è TUTTO DA GIUSEPPE CUTRUPI
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home