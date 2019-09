Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DALL’A1 ROMA NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE A TRATTI ANCHE SU VIA TIBURTINA DAL GRA A SETTEVILLE NEI DUE SENSI

SULLA PRENESTINA DA VIA DI TORRENOVA A OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI

SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO

SI STA IN CODA SULLA PONTIN A DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA

E TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE.

TORNANO ANCHE QUELLE DELLA ROMA TPL ANCHE SE, SOLO SU QUESTE ULTIME, PER LO SCIOPERO PREVISTO DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO, IL SERVIZIO NON SARÀ GARANTITO. ALCUNE CORSE SCOLASTICHE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral