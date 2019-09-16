Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 8:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO DALL’A1 ROMA NAPOLI A LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA VIA PRENESTINA A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI CODE DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CON RIPERCUSSIONI SULLO STESSO SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI, SULLA NOMENTANA BIS FINO A COLLEVERDE DUE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E SU VIA PALOMBARESE FINO A VIA PARCO AZZURRO IN DIREZIONE LAGHETTO
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI TERME NEI DUE SENSI
SULLA PRENESTINA DAL GRA A OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI E
SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO
RALLENTAMENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA
E TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE.
TORNANO ANCHE QUELLE DELLA ROMA TPL ANCHE SE, SOLO SU QUESTE ULTIME, PER LO SCIOPERO PREVISTO DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO, IL SERVIZIO NON SARÀ GARANTITO. ALCUNE CORSE SCOLASTICHE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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