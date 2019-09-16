Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 9:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 ROMA NAPOLI A LAURENTINA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DA VIA PORTUENSE A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI DA BOCCEA A VIA DI CASAL LUMBROSO E DA VIA OSTIENZE ALLA PONTINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E DAL RACCORDO A VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS DA OLMETTI A VIA DELLA GIUSTIGNANA IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI, SULLA NOMENTANA BIS FINO A COLLEVERDE DUE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E SU VIA PALOMBARESE FINO A VIA PARCO AZZURRO IN DIREZIONE LAGHETTO
CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA ANCHE CAUSA INCIDENTE DAL GRA A SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI
SULLA PRENESTINA DAL GRA A OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI E
SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO DAL GRA A SPINACETO DIREZIONE EUR
E TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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