Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 9:35 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 ROMA NAPOLI A LAURENTINA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA ARDEATINA E PIU AVANTI DA APPIA A A VIA DELLA BUFALOTTA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E DAL RACCORDO A VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DAL GRA ALL’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASSIA BIS DA OLMETTI A VIA DELLA GIUSTIGNANA IN DIREZIONE CENTRO ANCHE CAUSA INCIDENTE
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI
SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI E
SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO DAL GRA A SPINACETO DIREZIONE EUR E PIU AVANTI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE ROMA
TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA DEL MARE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE. A CAUSA DELL SCIOPERO DELLE TPL ALCUNE CORSE SCOLASTICHE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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