Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 09:45

SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E TRAFFICO INTENSO ALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO , DA NOMENTANA A TIBURTINA E PIU AVANTI DALL’A1 ROMA NAPOLI A LAURENTINA

MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI CON TRAFFICO ANCHE INTENSO DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA ARDEATINA E PIU AVANTI DA APPIA A A VIA DELLA BUFALOTTA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E DAL RACCORDO A VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE EUR

TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA DAL GRA ALL’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASSIA BIS DA OLMETTI A VIA DELLA GIUSTIGNANA IN DIREZIONE CENTRO ANCHE CAUSA INCIDENTE

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI

SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI E

SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO DAL GRA A SPINACETO DIREZIONE EUR E PIU AVANTI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE ROMA

TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA DEL MARE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE. A CAUSA DELL SCIOPERO DELLE TPL ALCUNE CORSE SCOLASTICHE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

