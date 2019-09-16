Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA VIA CASILINA VIA ARDEATINA
A MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ROMA-TERAMO A VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA DI PORTONACCIO E PIU AVANTI DA VIA DELLA SERENISSIMA A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DI RACCORDO
CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DAL GRA ALL’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASSIA BIS DA OLMETTI A VIA DELLA GIUSTIGNANA IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI
SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI E
SULL’APPIA SEMPRE DAL GRA A VIA DEI LAGHI DIREZIONE ALBANO
TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA CASALBERNOCCHI AD AXA DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO ALTEZZA APRILIA DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE. A CAUSA DELL SCIOPERO DELLE TPL ALCUNE CORSE SCOLASTICHE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA,
PER IL MOMENTO È TUTTO
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