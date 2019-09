Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AL KM 39 ALL’ALTEZZA BORGO QUINZIO GENERA CODE A TRATTI DA PASSO CORESE A CAMPO MAGGIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA A24 ROMA-TERAMO A VIA ARDEATINA

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DAL GRA ALL’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO CAUSA INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE. A CAUSA DELL SCIOPERO DELLE TPL ALCUNE DI QUESTE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

PER IL MOMENTO È TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral