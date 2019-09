Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AL KM 39 ALL’ALTEZZA BORGO QUINZIO GENERA CODE A TRATTI DA PASSO CORESE A CAMPO MAGGIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DALLA A24 ROMA-TERAMO A VIA ARDEATINA

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA DAL GRA ALL’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CASILINA DA GIADINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA E PIU AVANTI DA CAMPO DI CARNE AD ANZIO NEI DUE SENSI

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU AVANTI TRAFFICO SU VIA PIAVE DA BORGO PIAVE E LATINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO RIATTIVATE DA OGGI LE CORSE BUS DELLE LINEE ATAC DEDICATE ALLE SCUOLE. A CAUSA DELL SCIOPERO DELLE TPL ALCUNE DI QUESTE SARANNO A RISCHIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO

Servizio fornito da Astral