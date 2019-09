Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DELLA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI. LA VIABILITA’ E’ INTERROTTA SULLA LATERALE, ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA DELLA METRO C GROTTE CELONI, SVINCOLO TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. IL TRAFFICO E IL SERVIZIO BUS SONO DEVIATI SUL TRATTO SOPRAELEVATO;

PASSIAMO ALLE NOTIZIE SUL TRAFFICO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE COLOMBO E BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO:

PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI STA IN FILA ANCHE SULLA TIBURTINA DA VIA MARCO SIMONE AL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AI LAVORI IN PROGRAMMA SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO.

SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, A PARTIRE DA QUESTA SERA E TERMINERANNO IL 4 OTTOBRE. E’ PREVISTA UNA CHIUSURA NOTTURNA, DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DELLA CARREGGIATA ESTERNA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA CON RIENTRO ALL’USCITA DI VIA TRIONFALE.

LAVORI DI MANUTENZIONE IN PROGRAMMA ANCHE SULLA SALARIA, DA OGGI FINO AL 28 SETTEMBRE. NEL TRATTO COMPRESO TRA BORGO QUINZIO E SAN GIOVANNI REATINO, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SU TUTTE LE CORSIE A PARTIRE DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 19, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral