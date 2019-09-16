Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO,
IN ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA PONTINA E L’USCITA ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. CODE SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO.
PASSIAMO AI LAVORI IN PROGRAMMA SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO.
SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, A PARTIRE DA QUESTA SERA FINO AL 4 OTTOBRE, E’ PREVISTA UNA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CARREGGIATA ESTERNA, DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. IL TRATTO E’ COMPRESO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE. DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA CON RIENTRO ALL’USCITA DI VIA TRIONFALE.
LAVORI DI MANUTENZIONE IN PROGRAMMA ANCHE SULLA SALARIA, DA OGGI FINO AL 28 SETTEMBRE. NEL TRATTO COMPRESO TRA BORGO QUINZIO E SAN GIOVANNI REATINO, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SU TUTTE LE CORSIE A PARTIRE DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 19, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI.
RICORDIAMO INFINE CHE LA CASILINA E’ CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI. LA VIABILITA’ E’ INTERROTTA SULLA LATERALE, ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA DELLA METRO C GROTTE CELONI, SVINCOLO TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. IL TRAFFICO E IL SERVIZIO BUS SONO DEVIATI SUL TRATTO SOPRAELEVATO;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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