Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO,
IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA.
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI STA IN FILA ANCHE SULLA COLOMBO ALL’ALLACCIO CON VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE LIDO DI CASTEL FUSANO.
SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO INIZIERANNO QUESTA SERA I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A CURA DI ANAS. NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE, E’ PREVISTA UNA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CARREGGIATA ESTERNA, FINO AL PROSSIMO 4 OTTOBRE.
LA FASCIA ORARIA ANDRA’ DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA CON RIENTRO ALL’USCITA DI VIA TRIONFALE.
SEMPRE A PARTIRE DA OGGI, FINO AL 28 SETTEMBRE, LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE SULLA SALARIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA BORGO QUINZIO E SAN GIOVANNI REATINO. SARA’ ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SU TUTTE LE CORSIE A PARTIRE DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 19, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral