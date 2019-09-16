Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO,
IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASILINA.
PASSIAMO ORA ALLE CONSOLARI, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA TRAFFICO IN AUMENTO TRA CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE SULLA CASILINA, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI, E’ STATO CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE LIDO DI CASTEL FUSANO.
SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO INIZIERANNO QUESTA SERA I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A CURA DI ANAS. NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE, E’ PREVISTA UNA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CARREGGIATA ESTERNA, FINO AL PROSSIMO 4 OTTOBRE.
LA FASCIA ORARIA ANDRA’ DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA CON RIENTRO ALL’USCITA DI VIA TRIONFALE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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