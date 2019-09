Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SEMPRE IN INTERNA, DISAGI ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA, E TRA APPIA E OSTIENSE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24N TRAFFICO IN AUMENTO TRA VIA DI PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.

PASSIAMO ORA ALLE CONSOLARI, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE SULLA CASILINA, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI, E’ STATO CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE LIDO DI CASTEL FUSANO.

SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO

Servizio fornito da Astral