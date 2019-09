Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA ROMA – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.

ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA APPIA E COLOMBO

SULLA STESSA APPIA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO.

PASSIAMO ORA ALLE CONSOLARI, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE SULLA CASILINA, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI, E’ STATO CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.

INFINE, CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO

