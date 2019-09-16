Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA ARDEATINA E COLOMBO
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO.
PASSIAMO ALLE CONSOLARI, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA CASILINA RESTA CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI,. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.
INFINE, CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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