Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA.
DISAGI ANCHE IN INTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE
SULL’APPIA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA COLOMBO SI STA IN FILA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO INFINE CHE, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI, SULLA CASILINA RESTA CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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