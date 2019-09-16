Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA, ANCHE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA, TRA COLOMBO E LA STESSA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE SULLA CASILINA, A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI, E’ STATO CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I VEICOLI E I SERVIZI BUS.
TORNIAMO SUL RACCORDO DOVE QUESTA SERA INIZIERANNO I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A CURA DI ANAS, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE, E’ PREVISTA UNA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CARREGGIATA ESTERNA, FINO AL PROSSIMO 4 OTTOBRE.
LA FASCIA ORARIA ANDRA’ DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA CON RIENTRO ALL’USCITA DI VIA TRIONFALE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER OGGI E’ TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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