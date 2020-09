Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA CORSIA DI SORPASSO IN CARREGGIATA ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE

TRA LE USCITE NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO AEREO

E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC

SONO A RISCHIO I VOLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARE LA COMPAGNIA DI RIFERIMENTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE

PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA

DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 105 ED N11

E LIMITAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409 ED N409

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral