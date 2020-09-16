Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 15:30

di - 16 Settembre 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA CORSIA DI SORPASSO IN CARREGGIATA ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE
    TRA LE USCITE NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    IL TRASPORTO AEREO
    E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC
    SONO A RISCHIO I VOLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
    PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARE LA COMPAGNIA DI RIFERIMENTO
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    RESTA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE
    PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA
    DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 105 ED N11
    E LIMITAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409 ED N409
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
    PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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