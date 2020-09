Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTOSULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO

NELLA GIORNATA DI OGGI VOLI A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC

DURANTE LO SCIOPERO VI SONO DELLE FASCE DI TUTELA NELLE QUALI I VOLI DEVONO ESSERE EFFETTUATI, LA SECONDA FASCIA TERMINERA’ ALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA

TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DEL PROPRIO VOLO POSSONO ESSERE RICHIESTE ALLA COMPAGNIA AEREA DI RIFERIMENTO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

E’ ARRIVATO SUI BINARI DEL LAZIO IL SECONDO TRENO ROCK DI TRENITALIA.

IL TRENO, IN SERVIZIO SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, SARÀ IMPIEGATO ANCHE SULLA FL3 ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO E FA PARTE DI UNA FLOTTA

DI TRENI ULTRAMODERNI, ECOSOSTENIBILI E SPAZIOSI,

CHE ARRIVERA’ A COMPRENDERE 65 NUOVI TRENI ROCK ENTRO IL 2024.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800.118.800

CI FERMIANO QUI GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILTA’

ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral