Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2021 ore 07:30

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA. COINVOLTI 4 VEICOLI

SULL’A24, CODE A TRATTI SULL’INTERO TRATTO URBANO, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA.

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA.

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00-10:00

E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.

