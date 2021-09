Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2021 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 DOVE CI SONO CODE PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 ROMA NAPOLI

PASSIAMO ALL’A24, DOVE UN INCIDENTE BLOCCA LA CIRCOLAZIONE LUNGO IL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA. CON CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA SALARIA E FLAMINIA

CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO DIREZIONE ROMA

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00-10:00

E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral