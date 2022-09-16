Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2022 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO ANCORA INTENSO SU GRAN PARTE DEL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E NOMENTANA.
PERMANGONO CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CHE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
FORTI DISAGI SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE IN COLONNA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO VERSO ROMA.
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA E, PROSEGUENDO, TRA TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral