Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA.
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
PERMANGONO CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CHE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO VERSO ROMA.
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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