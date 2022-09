Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA.

PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO CON CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.

TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;

CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO ROMA.

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO ROMA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL NUOVO FABBRICATO VIAGGIATORI A TOR DI VALLE. GLI INTERVENTI, ESEGUITI DA ASTRAL, NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.

