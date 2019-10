Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, COINVOLTI 2 CAMION SI VIAGGIA SU 2 CORSIE

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA CON CODE DA CIAMPINO E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA CON CODE A TRATTI DA FORMELLO CHE GIUNGONO FINO ALL’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA DRAGONCELLO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI ROMA

STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA COLOMBO CON CODE TRA VIA WOLF FERRARI E MEZZOCAMMINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.

