Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO LE CODE
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA L’INCIDENTE TRA LA PISANA E LA COLOMBO E’ STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE
SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE L’INCIDENTE TRA FORMELLO E PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DEL RACCORDO E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO I RALLENTAMENTI
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA CON CODE DA CIAMPINO E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA DRAGONCELLO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI ROMA
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA COLOMBO CON CODE TRA VIA WOLF FERRARI E MEZZOCAMMINO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral