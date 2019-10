Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO

SULL’A1 ROMA NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 576, NEL QUALE ERANO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION. TRAFFICO REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA DUD VERSO NAPOLI.

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA COLOMBO

SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO

CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA CON CODE DA CIAMPINO E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA DRAGONCELLO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI ROMA

STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA COLOMBO CON CODE TRA VIA WOLF FERRARI E MEZZOCAMMINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.

