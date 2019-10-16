Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E APPIA PER INCIDENTE
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA CON CODE DA CIAMPINO E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA ORIOLO ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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