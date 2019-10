Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E’ STATO RIMOSSO

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA ORIOLO ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral