Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA ORIOLO ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
A LATINA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE E CODE SU VIA PIAVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E FURIO CAMILLO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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