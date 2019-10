Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI:

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E ARDEATINA, PIU’ AVANTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E FLAMINIA

TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NNEL DUE DIREZIONI

CODE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PALOMBARESE TRA MARCO SIMONE E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA PRENESTINA UN INCIDENTE CREA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

