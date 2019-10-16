Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E ARDEATINA, PIU’ AVANTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E FLAMINIA
TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NNEL DUE DIREZIONI
CODE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PALOMBARESE TRA MARCO SIMONE E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PRENESTINA UN INCIDENTE CREA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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