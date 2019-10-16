Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA , TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE;
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA,
TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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