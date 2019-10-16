Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E CASILINA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCODO
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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