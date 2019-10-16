Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E CASILINA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINIE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NNEL DUE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO: E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI. I TRENI IN VIAGGIO HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO
AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral