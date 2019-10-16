Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA
CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE, TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEL DUE DIREZIONI
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO
AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral