Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA
SULLA VIA COLOMBO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO
AGGIORNAMENTO.
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