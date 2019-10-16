Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO
SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA FONTANA DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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