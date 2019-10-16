Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO
RESTIAMO SULL’A24 NEL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA
STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO
AGGIORNAMENTO.
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