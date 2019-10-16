Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 16 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA LA LAURENTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA CODETRA BUFALOTTA L’A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA ALESSANDRO CECATI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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