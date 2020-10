Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 08:05 FRANCESCO TITOTTO

APRIAMO CON SR627 DELLA VANDRA: STRADA CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

ANCHE LA PROVINCIALE 217 VIA DEI LAGHI RISULTA AL MOMENTO CHIUSA TRA VIA PRATONI DEL VIVARO E VIA APPIA

SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI POCO PRIMA DELL USCITA VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE ROMA

MENTRE SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TNAGENZIAL EEST DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO

SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO

ANCHE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ROMA URBE

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

