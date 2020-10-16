Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 08:15

di - 16 Ottobre 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 08:05 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    APRIAMO CON SR627 DELLA VANDRA: STRADA CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
    ANCHE LA PROVINCIALE 217 VIA DEI LAGHI RISULTA AL MOMENTO CHIUSA TRA VIA PRATONI DEL VIVARO E VIA APPIA
    SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI POCO PRIMA DELL USCITA VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE ROMA
    MENTRE SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TNAGENZIAL EEST DIREZIONE CENTRO
    SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
    SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
    SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO
    SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO
    ANCHE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ROMA URBE
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
    PER ORA È TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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