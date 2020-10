Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 16 OTTOBRE 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO SUL QUADRANTE, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN USCITA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;

RALLENTAMENTI INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER CHI INVECE VIAGGIA SULLA NETTUNENSE DISAGI PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA.

INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

RESTA CHIUSA AL TRANSITO A SEGUITO DI UNA FRANA LA SR627 DELLA VANDRA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO, NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

CHIUSA AL TRANSITO PER ALLAGAMENTO DELLA CARREGGIATA, ANCHE LA PROVINCIALE 217 VIA DEI LAGHI TRA VIA PRATONI DEL VIVARO E VIA APPIA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

