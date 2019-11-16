Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 70:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI REGISTRANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, DOVE SEGNALIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SONO SOPPRESSI I TRENI EXTRAURBANI SOLO NELLA TRATTA URBANA: IL 711 MONTEBELLO-FLAMNINIO DELLE ORE 9:20, E IL 700 FLAMINIO-MONTEBELLO DELLE ORE 13:40.
RIMANENDO SEMPRE SUL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SU VIALE GIOACCHINO ROSSINI, PER LAVORI DI POTATURA, LE LINEE DEL TRAM 3 E 19, DIREZIONE VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO, SUBIRANNO LIMTAZIONI A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral