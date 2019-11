Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA;

LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE ALBANO;

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, DOVE SEGNALIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SONO SOPPRESSI I TRENI EXTRAURBANI SOLO NELLA TRATTA URBANA: IL 711 MONTEBELLO-FLAMINIO DELLE ORE 9:20, E IL 700 FLAMINIO-MONTEBELLO DELLE ORE 13:40.

RIMANENDO SEMPRE SUL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SU VIALE GIOACCHINO ROSSINI, PER LAVORI DI POTATURA, LE LINEE DEL TRAM 3 E 19, DIREZIONE VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO, SUBIRANNO LIMITAZIONI A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

