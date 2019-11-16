Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE.
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, AVANTI, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
RESTA INVECE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI: TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DIMARCIA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, DOVE SEGNALIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SONO SOPPRESSI I TRENI EXTRAURBANI SOLO NELLA TRATTA URBANA.
RIMANENDO SEMPRE SUL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SU VIALE GIOACCHINO ROSSINI, PER LAVORI DI POTATURA, LE LINEE DEL TRAM 3 E 19, DIREZIONE VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO, SUBIRANNO LIMITAZIONI A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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