Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI;
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, AVANTI, TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PORTUENSE PER VEICOLO RIBALTATO TRA VIA DELLA TENUTA LA PISANA E VIA ARZANA.
E ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, A SEGUITO DI ALLAGAMENTO, LA TANGENZIALE DEI CASTELLI: TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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